Fedorov: “Kokorin è semplicemente un fenomeno, gli spettatori vengono allo stadio per vedere solo lui. E le sue maglie vanno a ruba nel nostro store”

Il presidente dell’Aris Limassol, Vladimir Fedorov, ha parlato dell’importanza che riveste l’attaccante, di proprietà della Fiorentina, Alexandr Kokorin per la sua squadra e per il calcio cipriota in genere.

“E’ semplicemente un fenomeno – ha detto Fedorov – gli spettatori vengono allo stadio per vedere Kokorin. Tutti vogliono avere la sua maglia. Nel nostro store, a volte ci viene detto che non c’è neanche il tempo di preparare la merce, che subito viene venduta. L’entusiasmo è grande”.

E poi ha aggiunto: “Per noi non c’è niente di sorprendente. Kokorin è uno dei giocatori più talentuosi nella storia del calcio russo. E per il calcio cipriota è eccezionale averlo. Crediamo che Sasha ci aiuterà a raggiungere successi significativi”.