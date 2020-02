Fedriga: “Domani riunione per valutare la disputa a porte chiuse di Udinese-Fiorentina”

Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga si è espresso in merito al match di Sabato prossimo tra Udinese e Fiorentina, in relazione ovviamente alla questione Coronavirus: “Abbiamo un’ordinanza firmata con il ministro della salute, pensiamo che debba essere rispettata a meno che non sia cambiata. Gara a porte chiuse? Avrò un confronto con il governo e faremo una valutazione se c’è questa esigenza da parte della Lega Serie A. Domani avrò una riunione e valuteremo insieme agli altri governatori”.