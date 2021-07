Feeling in ascesa tra Italiano e Lirola: la Fiorentina spera di trattenerlo

Un’altra situazione da monitorare attentamente è quella legata a Pol Lirola. Il terzino destro continua ad essere nel mirino dell’Olympique Marsiglia, che continua a trattare con la Fiorentina per provare a riportarlo in Ligue 1. La volontà dello stesso giocatore, almeno per il momento, è sempre quella di tornare in Francia.

Ma l’accordo tra le due società stenta ad arrivare e nel frattempo, nel ritiro di Moena, mister Italiano sta puntando molto sullo spagnolo. Che sarebbe il terzino ideale per il suo 4-3-3 il cui motto è ‘difendere bene, attaccare benissimo’. E infatti il feeling tra Lirola e il tecnico della Fiorentina è in netta ascesa, un fattore che potrebbe aumentare le speranze di una sua permanenza a Firenze. A riportarlo è La Nazione.