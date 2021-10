Felipe Anderson: “Fiorentina, squadra con ambizioni importanti, ma possiamo batterla. E sui due gol fatti ai viola…”

L’attaccante della Lazio, Felipe Anderson, ha parlato dell’incontro di stasera all’Olimpico: “Contro la Fiorentina sono sempre state partite difficili, è una squadra con ambizioni importanti. Sarà una gara complicata perché loro stanno bene, sono motivati e consapevoli delle proprie forze. Sarà dura, come ogni partita in Serie A. Con la determinazione però possiamo vincere, sarà fondamentale entrare in campo con quella“.

Poi ha aggiunto: “Quale dei due gol che ho realizzato ai viola preferisco? Dico quello segnato fuori area, nel 3-4 dell’aprile 2018. I gol però sono più belli quando vince la Lazio perché conta di più il risultato della squadra“.