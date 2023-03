Felipe: “Italiano ha avuto inizialmente difficoltà nel gestire tanti giocatori importanti, ma è un ottimo allenatore. La Fiorentina può dire la sua anche contro l’Inter”

L’ex difensore della Fiorentina Felipe Dal Bello è intervenuto a Rai Radio 1 Sport per parlare della partita di domani tra l’Inter e i viola: “Prevedo una sfida bella e intensa, la Fiorentina ha tutto per mettere in difficoltà l’Inter, ma la forza della squadra di Inzaghi è superiore e quando vai a giocare in casa dei nerazzurri ci sta di mettere anche in preventivo una sconfitta”.

E su il tecnico viola Vincenzo Italiano e la rosa gigliata ha affermato: “Adesso Castrovilli ha recuperato dall’infortunio e Italiano può permettersi gente in panchina del calibro di Barak. I viola possono dire la loro su tutti i fronti, anche se la classifica non rispecchia il valore della rosa. Italiano è un ottimo allenatore, secondo me inizialmente ha avuto un po’ di difficoltà a gestire tanti giocatori importanti, ora è sulla strada giusta”.