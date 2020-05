Felipe Melo: “Chiellini? In campo se la faceva sempre addosso, facile parlare male degli altri con un libro”

Dopo le accuse a Balotelli e a Felipe Melo mosse all’interno del suo libro “Io, Giorgio”, Giorgio Chiellini riceve una risposta dal centrocampista brasiliano. L’ex viola nel pomeriggio ha voluto rispondere alle critiche fatte dal capitano della Juventus. Queste le parole dell’ex Fiorentina a Gazzetta.it: “Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso… E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League. Oppure perché poi l’Inter ha vinto tutto. E io sono interista. Lui è così: fa sempre il fenomeno… E mi viene in mente un’altra cosa: battemmo l’Italia 3-0 nella Confederations Cup 2009, vinta poi dal Brasile. Ecco, forse rosica pure per questo. Inoltre, a livello internazionale, non ha vinto proprio niente“