Felipe Melo: “Ibrahimovic mi chiama animale perchè con la Fiorentina gli feci un fallo. Gli ho chiesto di venire al Palmeiras”

L’ex giocatore della Fiorentina, Felipe Melo è intervenuto ad Allianz Parque parlando di un aneddoto in viola: “Giocavamo contro l’Inter e feci un fallo ai danni di Ibrahimovic. Lui è alto 1.90, è saltato e ha urlato (all’arbitro ndr) che dovevo essere espulso. Poi ha iniziato a chiamarmi “animale“, anche quando mi vedeva in giro”.

Ed ha aggiunto: “Mi chiamò per chiedermi di venire a Milano, quindi al PSG, club con il quale avevo quasi chiuso. Alla fine andai al Galatasaray. Io gli ho chiesto di venire al Palmeiras, sto ancora aspettando la risposta”.

Un simpatico aneddoto per un giocatore che a Firenze si ricorda più per la cessione che per quanto fatto con la maglia della Fiorentina.