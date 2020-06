Felipe Melo: “Per la Fiorentina sono stato un affare incredibile. Nel mercato di oggi varrei 80 milioni”

L’ex centrocampista della Fiorentina Felipe Melo ha parlato ad As in merito ai suoi anni in viola: “L’Almeria mi acquistò per due milioni e dopo un anno la Fiorentina pagò la clausola di 8 milioni. Dopo una sola stagione a Firenze, la Juventus pagò la clausola da 25 milioni. Sono stato un affare incredibile per i viola. In questi anni le cifre del mercato sono cambiate, oggi per Felipe Melo a 25 anni ci sarebbero squadre disposte a pagare 80 milioni. Lasciare l’Almeria e arrivare alla Fiorentina è stato un cambiamento enorme, sono passato dal lottare per non retrocedere a disputare la Champions League. È stato incredibile e mi ha permesso di andare anche in Nazionale, dove sono rimasto a lungo. Gli allenatori più importanti della mia carriera? Ne ho avuti tanti bravi, Prandelli mi ha fatto crescere molto tatticamente”.

