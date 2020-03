Felipe: “Taglio stipendi? I giocatori della Juventus hanno fatto i generosi ma il loro accordo non lo trovo giusto. Prima dei calciatori ci pensino Uefa, Lega e Figc a fare la loro parte”

L’ex difensore della Fiorentina, attualmente alla Spal, Felipe Dal Bello, interviene a modo suo sulla discussione circa la decurtazione degli ingaggi dei giocatori, andando sostanzialmente contro l’impostazione dei colleghi della Juventus: “Hanno accelerato tutti e hanno fatto i generosi – ha dichiarato Felipe al Messaggero Veneto – ma il loro accordo non lo trovo giusto perché non credo sia attuabile per tutti. Ogni giocatore ha il suo rapporto personale con le società e le società non sono tutte uguali, quindi sarei per il taglio in proporzione agli ingaggi, e poi ci sono anche Uefa, Lega e Figc che possono fare la loro parte prima che la facciano i giocatori”.