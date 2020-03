Feltri: “Agnelli impari dall’Atalanta a stare al mondo. Juventus in piedi con i soldi della Fiat”

Vittorio Feltri, direttore di Libero, sulle pagine del quotidiano ha commentato le parole di ieri di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, sulla presenza dell’Atalanta in Champions. Queste le sue parole: “Agnelli bela però non salirà in cielo. Ha emesso un belato che non salirà in cielo. Caro Agnellino, dal dirigente bergamasco lei ha solo da imparare a stare nel calcio e anche al mondo, magari evitando di sprecare disprezzo per compagini più solide della sua, che sta in piedi con i denari della Fiat. Ha più titoli il mio amato club di lei, che è arrivato ai vertici della grande Juventus in quanto appartenente alla casta pecorile e basta, senza nemmeno tirare un corner, senza aver costruito neppure una 500″.