Feltri: “Caro Commisso si rassegni ad accettare le regole. Non c’è niente di più inutile e ozioso che contestare gli arbitri”

Pur essendo tifoso della Fiorentina, il giornalista Vittorio Feltri non risparmia critiche al presidente viola, Rocco Commisso, per il comportamento tenuto dopo il match contro la Juventus.

In un suo editoriale pubblicato da Tuttosport, Feltri scrive: “Non c’è niente di più inutile e ozioso che contestare gli arbitri, che hanno ragione, specialmente se hanno torto. Mi stupisce che pure Rocco Commisso, presidente simpatico della Fiorentina, abbia dato fiato alle trombe della protesta vana. Non appena rientrato in Italia si è subito adeguato al vizio nazionale di dare addosso all’uomo che, avendo fischiato un rigore o due contro un club a favore di un altro, passa per delinquente. Caro Commisso, si rassegni ad accettare regole che non sono discutibili finché ci sono punto se non vanno bene. Si correggano, in attesa si rispettino”.