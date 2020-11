Feltri: “Commisso diventi più pratico del calcio italiano. Montella? A questo punto preferisco tenere Iachini”

Il giornalista e tifoso viola Vittorio Feltri ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione in casa Fiorentina: “Commisso? La sua storia è interessante, non si può che ammirare, ma mi auguro che diventi più pratico del calcio italiano perché fino ad ora in qualcosa ha peccato. Ritorno di Montella? E’ stato un grande attaccante, ma come allenatore non ha mai convinto. A questo punto preferisco Iachini, che comunque con l’organico che ha a disposizione non può fare miracoli. Per ora la squadra è a metà classifica, sono sicuro che riuscirà a lottare per una posizione che storicamente più gli compete”.

4 1 vote Article Rating