Feltri: “Gli arbitri non sbagliano volontariamente, subiscono la soggezione dei grandi club. Nessun complotto contro i viola, reazione di Commisso spropositata”

Il giornalista Vittorio Feltri a Radio Sportiva è tornato a parlare degli episodi di domenica in Juventus-Fiorentina: “Non credo che Commisso sia così sciocco da aver sparato accuse a vanvera. Ho visto Juventus Fiorentina in tv e ho avuto l’impressione che il secondo rigore non ci fosse. Un po’ di polemica si può fare, ma senza esagerare. Negli USA, però, lo avrebbero isolato. Gli arbitri non sbagliano volontariamente, subiscono la soggezione dei grandi club, però la Fiorentina non è un club periferico. E nemmeno credo che ci sia un complotto ordito contro i viola. L’uscita di Commisso è spropositata rispetto agli episodi”.