Feltri: “Solo perché ha perso delle partite, Gasperini non è diventato un coglione. Tuttavia vedo migliore il futuro della Fiorentina”

Il direttore di Libero, nonché tifoso dell’Atalanta, Vittorio Feltri, ha parlato a Radio Bruno del campionato di Fiorentina e Atalanta, le due squadre in lotta per il settimo posto che vale l’Europa. Ecco cosa ha detto Feltri:

“Ieri sera l’Atalanta ha sofferto con la Salernitana e questo non mi va molto a genio, perché mi sembra che tutti i nostri giocatori siano andati in ferie. Mi pare che sia diventata la cenerentola del campionato, quando prima invece era una reginetta. Gasperini non sarà diventato un “coglione” solo perché ha perso delle partite. A causa degli infortuni e di una certa depressione generale, la squadra è scoppiata”.

E sulla Fiorentina ha detto: “Aveva iniziato con altri obiettivi ma si è imposta vistosamente: si sta attrezzando per fare un campionato molto ambizioso la prossima stagione. Ho molta fiducia in più nei Viola che per i nerazzurri se penso al futuro”.