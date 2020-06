Fermato anche Iachini: Le motivazioni che hanno portato alla sua squalifica

Non solo Caceres. Il giudice sportivo dopo l’espulsione di ieri contro il Brescia ha fermato di fatto per un turno anche il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini. La motivazione conferma l’anticipazione che vi abbiamo dato questa mattina. “squalifica di un turno per avere, al 25° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

