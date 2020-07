Ferrante spezza i sogni della Fiorentina: “Belotti va al Napoli. Perde lucidità davanti alla porta perchè…”

L’ex attaccante del Torino Marco Ferrante ha pronosticato, su Tmw Radio, il futuro dell’obiettivo di mercato della Fiorentina Andrea Belotti: “Mancano dei leader al Torino, oltre Belotti. Sono state sbagliate anche le scelte di mercato, servono giocatori da Toro, che sappiano lottare. Ci sono troppi stranieri che non sono all’altezza. Ora bisogna voltare pagina e salvarsi. Belotti lotta, è in ogni zona del campo e per questo perde lucidità davanti alla porta. La sua forza è nel non dare punti di rifermento. Per me andrà al Napoli. Hanno preso Petagna per poi girarlo al Torino. E’ un’operazione fattibile.

0 0 vote Article Rating