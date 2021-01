Ferrara: “Nella Fiorentina di ora torna a divertirsi perfino Ribery. Il lavoro psicologico più utile di quello tecnico”

Su Repubblica, c’è il commento di Benedetto Ferrara che si concentra in particolare sulla rinascita di Franck Ribery: “Perfino Ribery torna a divertirsi, perché questo ama fare il francese, finalmente supportato da un centrocampo collaborativo. Basta crederci ed ecco che i piedi buoni emergono dall’ombra e iniziano a fare sul serio. Buone notizie per il futuro, insomma. Beh, che la Fiorentina non fosse quella vista fino a poche settimane fa era chiaro a molti. Ma il problema stava proprio nell’assenza di quella consapevolezza che crea autostima e quindi prestazioni all’altezza. E viene da pensare che il lavoro psicologico alla fine abbia pesato più di quello tecnico”.

