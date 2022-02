Ferrara: “Per Vlahovic Fiorentina-Juventus una partita come le altre. Andrebbe chiesto a Baggio”

Nel suo approfondimento, tra il serio e l’ironico, Benedetto Ferrara parla su La Nazione anche di quello che accadrà mercoledì:

“… D’altra parte la Fiorentina era stata chiara, presentando la sfida di Coppa: non sarà una partita come le altre. Nessuno qui l’ha mai pensato. Ma è una risposta a Vlahovic. ‘A Firenze sarà una partita come le altre’ aveva detto in tv. Sì, beh, insomma. Andrebbe chiesto a Roberto Baggio di quella volta che, alla prima al Franchi da bianconero, non calciò un rigore e poi raccolse e portò con sé una sciarpa viola che un giovane tifoso gli lanciò dalla tribuna. Certo, altro calcio ma soprattutto altri uomini e altri campioni”.