Ferrara scherza: “La V del nuovo logo sarà per Vlahovic? In fondo tutti quei soldi sono tanta roba”

Il giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione ha scherzato sulla presentazione del nuovo logo: “Quando Joe Barone ha iniziato il suo discorso con ‘Questa è una giornata storica per la Fiorentina’, qualcuno ha pensato: ‘Forse non vendiamo nessuno alla Juventus’. Invece no. Ecco il nuovo logo della squadra allenata da Vincenzo Italiano. E’ la V la vera novità del logo. E la V starà per cosa? Giusto chiederselo, prima della spiegazione del direttore generale. Forse starà per Vlahovic. In fondo tutti quei soldi sono tanta roba. Ma no, sarebbe di cattivo giusto.

Poi ha proseguito: “Forse sta per Vincenzo, Vincenzo Italiano, si intende. No. Non è così. Vaini? Ma dai. Vendetta? Non sarebbe sportivo. Verdù? Troppo criptico. Ah ecco, V come Viola, il colore più bello che c’è”.