Ferrara: “Se la Fiorentina tratta davvero Pellè o siamo nel 2010 o non si sa dove battere il capo”

Un post tagliente da parte di Benedetto Ferrara che commenta le voci relative a Graziano Pellè, come possibile candidato per l’attacco viola nel mercato di gennaio: “Se trattiamo davvero Pellè significa che siamo nel 2010, che Paola è Chiara hanno appena inciso una cover di Rihanna, che il 31 possiamo uscire e festeggiare fino all’alba. Se invece fossimo nel 2020 significa che è una minchiata galattica oppure che non sappiamo dove battere il capo”.

