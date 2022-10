Ferrara: “Si parlerà di cuore e di riscatto, commoventi fino alla fine. Poi l’ennesima notte insonne di Venuti… e la classifica piange”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, riepiloga in forma romanzata gli avvenimenti di Fiorentina-Inter. Come una storia epica, dove però, alla fine dei conti, gli eroi non sorridono.

“Secondo la scuola della retorica sommersa di polvere si parlerà di cuore e di riscatti. Un modulo coraggioso, Ikonè che al centesimo tentativo dello stesso giochetto la mette dentro e Jovic che segna da bomber vero per un pareggio che sembra una vittoria. Tutto bello. Commovente. Un romanzo epico”.

Ma poi: “Arrivi all’ultima pagina e trovi l’ennesima notte insonne di Venuti, il bravo ragazzo tutto casa, Fiorentina e strafalcioni che deve fare i conti con i propri limiti. Ciò che resta è una bella partita, una Fiorentina che regala due gol in un attimo e poi si danna l’anima. Punti? Zero, naturalmente. E la classifica piange. E non solo lei”.