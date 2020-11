Ferrari: Pistoiese è stata ad un passo…dagli Usa. Le voci su uomini vicini a Joe Barone

Dopo la Fiorentina, anche un’altra squadra toscana che milita nei campionati professionistici italiani sarebbe potuta essere a stelle e strisce: la Pistoiese. E tra l’altro gli uomini che erano coinvolti in questa operazione, stando a quanto riportato da Il Tirreno, sarebbero stati anche vicini a Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso.

Il presidente degli arancioni, Orazio Ferrari, ha dichiarato: “In molti mi accusano di non voler passare la mano ma, come ho sempre detto, sono disponibile a valutare le opportunità che si presentano per una cessione della società”. E nello scorso gennaio si era appunto palesata la possibilità di vendere le quote ad una cordata di imprenditori americani con interessi nella Grande Mela.