Ferrarini: “Al Monza non ho mai giocato, spero di migliorare ancora e proseguire il mio percorso di crescita a Modena”

Dopo una prima parte di stagione infruttuoso al Monza, Gabriele Ferrarini si è trasferito al Modena. Il terzino classe 2000 non ha totalizzato neppure una presenza in maglia biancorossa ed in Serie B spera di rialzarsi in questa seconda parte di stagione. Il giocatore classe 2000 ha parlato così: “Sono arrivato in una squadra molto organizzata, l’allenatore è esperto, mi aiuterà a crescere ancora e speriamo di fare una seconda fase di campionato molto importante. Nello spogliatoio mi hanno accolto bene, il gruppo è formato in gran parte dai ragazzi che l’anno scorso hanno vinto il campionato di C ed è molto unito”.

Prosegue Ferrarini: “Sono arrivato l’ultimo giorno di mercato, dopo sei mesi a Monza dove non avevo mai giocato. In biancorosso ero approdato che non ero ancora in condizione, quando stavo crescendo c’è stata la lunga sosta per i mondiali e non ho avuto occasioni per mettermi in luce. Il direttore Vaira mi aveva sempre seguito sin da quando giocavo nelle giovanili e mi ha dato fiducia, sono convinto di aver fatto la cosa giusta a venire qui. Sono abituato a giocare nella difesa a quattro, in caso di bisogno mi adatto anche a fare il terzino sinistro. Sono qui a Modena per migliorare e continuare il mio percorso di crescita”.