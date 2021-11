Ferrarini batte Munteanu nella sfida viola a Frosinone ma la scena la ruba un difensore del Crotone

Sfida pirotecnica e molto divertente allo Stirpe di Frosinone tra Italia Under 21 e Romania. La gara amichevole tra le due nazionali giovanili termina 4-2 per l’Italia, che rimonta uno svantaggio di 0-2. I ragazzi di Nicolato sono bravi a non disunirsi dopo le due immeritate reti degli ospiti reagendo in modo eccellente. La Romania si era portata sul doppio vantaggio grazie ad un autogol di Canestrelli e al colpo di testa di Racovitan su calcio d’angolo, nonostante il totale predominio della squadra italiana.

Un caparbio Mulattieri accorcia le distanze sul finale del primo tempo, nella ripresa poi è un autentico Canestrelli-show. Il difensore centrale del Crotone in prestito dall’Empoli realizza una tripletta grazie a tre colpi di testa. Il primo su perfetto cross di Cambiaso dalla destra, gli altri due in fotocopia dopo due deviazioni di Colombo su corner di Salvatore Esposito. Un secondo tempo da vero protagonista del calciatore di Montepulciano, già autore anche di due gol nel campionato di Serie B.

45 minuti per il terzino destro della Fiorentina in prestito al Perugia Gabriele Ferrarini, partito titolare nell’undici azzurro. Il classe 2000 ligure è autore di qualche buona sortita condita da cross interessanti dal fondo. Soltanto una quindicina di minuti invece per il 2002 della Primavera viola Louis Munteanu, che non riesce ad incidere nel finale di gara. Molto buona la prova del terzino sinistro empolese Parisi, calciatore osservato dalla Fiorentina con attenzione, vera e propria freccia sulla corsia sinistra.