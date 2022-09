Ferrarini non ritroverà Pierozzi alla Reggina: il terzino viola resta in Serie A

Alla fine Gabriele Ferrarini non raggiungerà il suo ex compagno di squadra Pierozzi. La Fiorentina non voleva che i due fossero in concorrenza alla Reggina, dato che ricoprono lo stesso ruolo, per cui il trasferimento in Calabria è saltato. A spuntarla sul terzino destro è stato l’acchiappatutto Galliani, che se lo è assicurato per il suo Monza. A riportare la notizia è Alfredo Pedullà, che offre ulteriore dettagli dell’affare.

Ferrarini lascerà la Fiorentina in prestito, da capire se verrà inserita l’opzione di riscatto in favore del club brianzolo. Sul difensore c’erano anche altri club di Serie A, ma il Monza ha battuto la concorrenza assicurandosi le prestazioni del terzino classe 2000.