“Ferrero ha rovinato la Samp, ci andrebbe bene anche metà Commisso. Sabiri presuntuoso, a Firenze farebbe la differenza”

Scrittore e giornalista per Il Secolo XIX, Matteo Monforte è anche appassionato di Sampdoria e a Radio Bruno ha parlato della gara che attende la Fiorentina domani:

“Si parla di sceicco interessato alla Samp… è un grosso ‘Mah’ per me. Di solito chi arriva a fare la due diligence alla Samp poi scappa, non si sa dove vadano a finire i soldi e come li usi Ferrero, nel risolvere i suoi porci comodi. Ha rovinato la Sampdoria in questi 8-9 anni. Ci accontenteremmo alla grande di metà Commisso, voi a Firenze siete stati piuttosto fortunati.

Situazione Samp disperata? Non c’è disperazione a Genova, i giocatori non avvertono la situazione, vogliono scappare tendenzialmente. Sabiri è un elemento che fino a poco fa lottava per emergere, ora che è stato scoperto si è un po’ gonfiato e Stankovic non lo sta facendo giocare anche per questo probabilmente. E’ uno che purtroppo si sente troppo per la Sampdoria, se lo comprate è uno che può fare veramente la differenza”.