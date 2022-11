Ferrieri Caputi: “La Toscana ha dato al calcio italiano tanti arbitri di spicco. L’AIA sta puntando molto sul movimento femminile”

L’arbitro di Serie A Maria Sole Ferrieri Caputi è stata premiata a Coverciano dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il Pegaso. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Sono fortunata, perché la Toscana ha dato al calcio italiano molte personalità di spicco nel mondo dell’arbitraggio. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare in Serie A, così come tanti colleghi uomini. Sono felice che il sogno si sia realizzato”

“E’ cambiato il livello di professionalità dove mi sono inserita. Sono felice di farne parte. Mi soffermo sempre di più sulle critiche che sui complimenti. Chiedo a tutti di giudicarmi come arbitro e non come arbitro donna. Il nostro riferimento è Orsato, è stato un orgoglio vederlo al Mondiale. E’ evidente che ci sono stati tanti cambiamenti in questi ultimi due anni di presidenza AIA, che ha puntato molto su noi donne”.