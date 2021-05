Festival delle ammonizioni per Maresca, tanti dubbi per il mancato rigore su Caceres

Fiorentina-Lazio gara della 35esima giornata di Serie A è stata diretta dal Sig. Fabio Maresca di Napoli, assistenti Costanzo e Passeri mentre Aureliano dirige la sala VAR. Al 5′ Venuti sbraccia Radu, la scenata del rumeno induce Maresca ad estrarre il primo giallo del match. Ammonizione al 28′ per Acerbi duro su Vlahovic. Al 40′ contatto in area biancoceleste tra Acerbi e Pezzella con l’argentino che va giù, per Maresca non è calcio di rigore, siamo davvero al limite. Al 44′ piede a martello di Vlahovic su Leiva e giallo per il serbo. Passiamo alla ripresa molto più densa di episodi, al 49′ errore dell’assistente Costanzo che segnala una punizione per un presunto fallo di Biraghi su Lazzari, l’ex Spal invece si tuffa clamorosamente.

Al 58′ ammonizione per proteste al capitano viola Pezzella che chiede un fallo di Immobile su Milenkovic, fallo che c’era tutto. Un minuto dopo giallo a Leiva per una brutta entrata su Ribery. Minuto 63′: manca un cartellino giallo a Lulic che protesta per un suo fallo su Ribery, Maresca in questo caso avrebbe dovuto usare lo stesso metro di giudizio di Pezzella. Bruttissima entrata al 66′ di Radu su Castrovilli, per il direttore di gara è solo giallo, ma Radu capisce che poteva finire sotto la doccia con anticipo.

Minuto 74′: ammonizione per Luis Felipe che stende Ribery. Episodio curioso al 76′ in area laziale, Caceres pronto a calciare a rete viene ostacolato irregolarmente da Immobile, sembra rigore ma Maresca pensa bene di inventarsi un precedente fallo di Pezzella, l’episodio lascia davvero tanti dubbi. Minuto 77′: giallo ancora per gli ospiti per Pereira falloso su Caceres. Al 90′ sanzionato anche Cataldi che ferma Kouame. Al 92′ inutile ammonizione per Caceres che perde secondi nel riprendere il gioco. Arriviamo al 95′: seconda ammonizione per Pereira che ferma Venuti in volata. Ultimo minuto ed ultima ammonizione per Akpa falloso su Amrabat.

Gara tutto sommato sufficiente per la squadra arbitrale, con Maresca che estrae ben 12 cartellini gialli ed uno rosso, senza peraltro fermare la smania e il nervosismo della Lazio. Restano tanti dubbi su quell’episodio su Caceres in area biancoceleste. Un episodio che con la concessione del penalty avrebbe potuto chiudere la gara in favore dei viola con largo anticipo.