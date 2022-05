Festival dell’errore tra Sassuolo ed Udinese: Nuytinck risponde a Scamacca Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è conclusa la quarta partita del 36esimo turno di Serie A: al Mapei stadium di Reggio Emilia il Sassuolo di Dionisi ospitava l’Udinese di Cioffi in una partita che non serviva nulla in termini di classifica. Al termine della sfida le due squadre si dividono la posta in palio: al novantesimo il risultato finale è 1-1.

Decisive una rete per tempo. Passano in vantaggio i padroni di casa con Scamacca al 6′: il centravanti, servito da Raspadori dopo una serpentina in mezzo ai difensori friulani, è bravo a non sbagliare tap in a pochi metri dalla porta. Il pareggio ospite arriva al 77′ con Nuytinck: il difensore bianconero torna ad esultare dopo tanto grazie al var che convalida la rete inizialmente annullata dall’arbitro.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Genoa 28, Cagliari 28, Venezia 22.