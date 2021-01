Fianchisti: “Presto una tavola rotonda per ristrutturare il Franchi: è irrealistico parlare di demolizione”

Dopo la decisione del Ministero per i Beni Culturali, che salvaguarda la struttura dello stadio Artemio Franchi, diventa urgente definire il futuro di questo impianto. “E’ arrivato il momento delle scelte, – avverte Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze – la scelta del Ministero ci mette più che mai davanti a un questione irrimandabile: definire il destino del Franchi e programmare una sua ristrutturazione funzionale. Occorre studiare i migliori metodi per il restauro e tutti gli interventi necessari affinché lo stadio non finisca in una stato di abbandono”.

Per discutere sul tema, l’Ordine ha così organizzato un seminario webinar tra professionisti qualificati: la “Tavola rotonda sul recupero architettonico e strutturale dello Stadio Franchi di Pierluigi Nervi”. L’incontro si terrà il prossimo 29 gennaio, a partire dalle 16.30. “Un confronto tra personalità del settore con lo scopo di valutare la riqualificazione dell’impianto e i possibili interventi conservativi, – spiega Fianchisti – era irrealistico parlare di demolizione, ma la messa insicurezza e l’adeguamento sismico sono passaggi fattibili e necessari”. All’incontro saranno presenti, fra gli altri, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, Michele Mazzoni, Direttore dei Servizi Tecnici, e il Sovrintendente Andrea Pessina. Previsti a seguire numerosi interventi di responsabili scientifici, docenti universitari, architetti e ingegneri. Nell’occasione sarà presentato anche uno studio dettagliato sullo stato di salute della struttura.