Ficini: “Con Italiano la Fiorentina pensa sempre ad andare avanti, ma l’Empoli non è da meno. Quello che mi ha stupito dei viola…”

A TMW, ha parlato del match di domenica il doppio ex Fabrizio Ficini: “Fiorentina-Empoli sarà la partita del bel gioco. Anche all’andata lo abbiamo visto: la Fiorentina pareva avere in mano la partita, poi in pochi minuti è cambiato tutto. Con Italiano la squadra pensa sempre ad andare avanti e l’Empoli idem. entrambe praticano un gioco molto offensivo, sulla carta sarà una bella partita”.

Poi ha proseguito: “Della Fiorentina mi colpisce il gioco. Vlahovic segnava ed era sempre supportato dal gioco. Con Piatek emerge ancor di più la squadra che non ha risentito risentito della partenza del serbo”.