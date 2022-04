Ficini: “Nel ’99, senza l’infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo, avremmo potuto sognare lo Scudetto fino alla fine. Zurkowski è l’ideale per il centrocampo della Fiorentina”

Il doppio ex di Fiorentina ed Empoli Fabrizio Ficini, intervistato dal Corriere Fiorentino, si è soffermato su diversi temi.

A cominciare dall’arrivo nel gennaio ’99 a Firenze: “Quando la Fiorentina mi contattò ero contentissimo. Ero un toscano che dopo aver giocato tanti anni nella squadra della sua città, andava alla Fiorentina: ero al settimo cielo. Quella in viola fu un’esperienza breve, ma intensa, anche perché giocai spesso (13 partite). Ebbi la fortuna di giocare al fianco di grandi campioni e di essere allenato da quello che era riconosciuto in tutto il mondo come un grandissimo allenatore, Trap. Alla fine arrivammo terzi, purtroppo. E dico purtroppo perché se non ci fossero stati l’infortunio di Batistuta e la fuga al Carnevale di Edmundo, avremmo potuto sognare fino alla fine”.

Ficini si sofferma poi sulla gara di domenica: “La Fiorentina ha dimostrato che può puntare seriamene all’Europa. E vorrà vendicare la sconfitta dell’andata. L’Empoli continua ad approcciare bene ogni gara, ma manca quella vittoria che gli darebbe il là per affrontare lo sprint finale. Per gli azzurri conquistare entrambi i derby stagionali sarebbe l’apice della gioia, anche perché non è mai successo”.

Chiosa finale sul possibile ritorno di Zurkowski alla Fiorentina nella prossima stagione: “Se Italiano giocherà con il mediano basso e le due mezzale, Zurkowski sarebbe l’ideale per il centrocampo viola: ha passo, ha gamba, sa inserirsi e fa anche gol”.