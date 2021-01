Fiducia a tempo per Prandelli: Le cause della crisi della Fiorentina

Arrivato alla Fiorentina con l’etichetta di salvatore della patria, Prandelli sta riuscendo nella difficile impresa di fare peggio di Iachini. Per questo, nell’incontro di ieri tra il tecnico, Pradè e Commisso, quest’ultimo ha provato a catalizzare tutta l’attenzione sulle prossime due partite della Viola contro Crotone e Torino.

I numeri e la classifica impongono a Prandelli e alla sua Fiorentina un cambio di passo importante, soprattutto alla vigilia di due appuntamenti che rappresentano uno spartiacque fondamentale per il futuro della Fiorentina. Il tecnico di Orzinuovi sta tenendo una media punti inferiore a Iachini: 0,90 punti a partita contro gli 1,14 del suo predecessore. Inoltre, con soli 18 gol in altrettante partite di campionato, quello gigliato è il penultimo attacco del campionato: soltanto il Parma è riuscito a fare peggio. La difesa invece, complici i sei gol subiti contro il Napoli, è scivolata al dodicesimo posto. E quello che preoccupa – conclude il Corriere Fiorentino – sono i continui stravolgimenti tattici alla ricerca della formazione giusta, che dimostrano come una quadra a livello tattico sia ancora molto lontana.