Fiducia ai titoli di coda per Kouame? La Fiorentina perderebbe… 3 gol in un anno e mezzo

Sono numeri da prendere un po’ con le molle quelli di Christian Kouame in questo anno e mezzo ma sono comunque numeri e non certo esaltanti. L’ivoriano sembra il più vicino all’addio dopo i saluti ai giocatori in scadenza, con l’Anderlecht molto interessato a rilanciarlo. Un po’ come aveva provato a fare la Fiorentina prendendolo da infortunato nel gennaio 2020 per 11 milioni dal Genoa: il ritardo del fine stagione, dettato dal lockdown, lo aveva fatto esordire (e segnare) a fine campionato ma con la seconda avventura targata Iachini è iniziato l’enorme equivoco dell’attacco, almeno fino all’esplosione di Vlahovic. La sensazione ora però è che la fiducia sul classe ’97 sia un po’ a termine, visti comunque i 2 gol stagionali (1 in Coppa Italia a gennaio) e le enormi difficoltà tecniche messe in mostra. Per la squadra viola sarebbe una perdita relativa in termini di reti ma una scommessa purtroppo persa.