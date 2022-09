Fiducia alla coppia Jovic-Cabral, senza pensare al mercato. Adesso però servono risposte

Su Tuttosport in edicola questa mattina si parla di Fiorentina e soprattutto dell’attacco viola. Servono risposte, soprattutto da Luka Jovic, acquistato dalla società viola nella speranza di ritrovare quell’attaccate che è stato all’Eintracht Francoforte. Di tempo ce n’è poco, perché il Mondiale si avvicina e le partite da giocare saranno tante.

Serve guardare al presente, non al futuro né tantomeno al calciomercato, dove le voci hanno già riavvicinato Muriel a Firenze. La Fiorentina, come detto più volte da Commisso e Italiano punta su Jovic e Cabral e la fiducia in loro è massima. Ora però servono le risposte sul campo. Il primo appuntamento per farlo si chiama Atalanta.