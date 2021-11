Fiducia in Callejon: Italiano punta (ancora) sullo spagnolo

José Callejon viaggia verso un’altra maglia da titolare: per l’esterno della Fiorentina, sarebbe la decima presenza dal 1’ in tredici partite di campionato. Per il momento, il rendimento dello spagnolo non è stato all’altezza delle aspettative. Da migliorare i numeri in fase realizzativa, che finora raccontano di zero gol e un solo assist.

Complice la condizione fisica ancora non perfetto di Nico Gonzalez, destinato a partire dalla panchina, lo spagnolo sarà uno dei tre titolare nel tridente offensivo di Vincenzo Italiano. Il Milan, in tal senso, evoca buoni ricordi per Callejon: dei diciotto precedenti contro i rossoneri, lo spagnolo ne ha vinti ben otto segnando quattro gol e servendo tre assist. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.