Fiera del rigore al ‘Tardini’: il Parma fa l’impresa contro il Napoli e sorpassa la Fiorentina.Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

La gara delle 19:30 tra Parma e Napoli si è conclusa con la vittoria della squadra ducale per 2-1 allo stadio ‘Tardini’. A segno su calcio di rigore a fine primo tempo per i padroni di casa Caprari, nel secondo tempo pareggia Insigne per gli ospiti sempre dal dischetto. All’87’ sigla il gol del vantaggio per il Parma Kulusevski ancora su calcio di rigore. La squadra allenata da D’Aversa torna così a conquistare i tre punti che mancavano dalla gara contro il Genoa del 23 giugno e si porta a quota 43 superando al momento la Fiorentina, mentre gli azzurri di Gattuso restano a 56 ancorati al settimo posto in classifica.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 72, Lazio 69, Milan 59, Roma 58, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 45, Parma, Bologna 43, Fiorentina, Cagliari 42, Sampdoria 41, Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 24, Spal 19.