Filipe Luis: “Quando Salah decise di andare alla Fiorentina gli dissi “ma dove vai? Questo è il Chelsea”. La sua risposta mi stupì”

Filipe Luís Kasmirski, difensore attualmente al Flamengo, in passato ha avuto modo di incrociare Mohamed Salah quando i due si trovavano al Chelsea. Durante il mercato di gennaio 2015, l’egiziano approdò alla Fiorentina tra lo stupore dei compagni. “Non riuscivo a stare dietro a Salah in allenamento – racconta il brasiliano al The Guardian – e quando decise di andarsene a Firenze gli dissi: “Dove stai andando Momo? Questo è il Chelsea“. E lui mi rispose: “Ho bisogno di giocare”. E allora pensai: “Questo ragazzo è forte”. Non se n’è andato per soldi o per vincere, ma per dimostrare che poteva giocare. In allenamento era come Messi. Davvero come Messi. Chiedete a chiunque”.