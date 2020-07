Filippo Galli: “Cutrone ha bisogno di trovare spazio, ma penso che possa rimanere in viola”

L’ex calciatore del Milan e “scopritore” di Patrick Cutrone Filippo Galli ha parlato così a Radio Bruno del centravanti della Fiorentina: “sta vivendo un buon momento, veniva da un periodo di inattività in Inghilterra. Nel reparto offensivo la Fiorentina ha altri giovani validi: Chiesa, Vlahovic, senza dimenticare Ribéry che per come gioca fa dimenticare l’età anagrafica. Ho grande fiducia in Patrick perché è un calciatore che da sempre tutto. Ha bisogno di trovare spazio, se questo lo può trovare a Firenze ed affermarsi qui sicuramente per lui sarà un bene. Penso possa rimanere in viola”.

