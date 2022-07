Filo diretto con la Reggina: forte interesse per i due Pierozzi. Agostinelli promesso sposo. La situazione

Il calciomercato della Fiorentina si muove anche sul fronte uscite, soprattutto parlando di prestiti. La Viola instaura una sorta di filo diretto con la Reggina. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il club calabrese sarebbe interessato ai due gemelli Pierozzi, Niccolò ed Edoardo. Potrebbero arrivare entrambi a vestire la maglia amaranto per un’esperienza in prestito; ci sono i margini per portare a Reggio Calabria almeno uno dei due.

Questo interesse di mercato sottolinea due fattori importanti riguardanti i due ragazzi. Edoardo Pierozzi era stato riscattato dall’Alessandria, ma la Fiorentina ha completato la sua recompra, disponendo del diritto di controriscatto: il difensore è di proprietà viola. Per quanto riguarda Niccolò, invece, lui ha possibilità concrete di essere convocato per il ritiro di Moena. In caso di passaggio alla Reggina, rimarrebbe da capire la tempistica del suo trasferimento, se prima o dopo il ritiro estivo.

Inoltre, come già anticipato, la Reggina è la società più interessata a Vittorio Agostinelli, altro ragazzo molto promettente uscito dalla Primavera viola. I calabresi sono molto vicini all’acquisto, ma il loro mercato non si è ancora sbloccato.