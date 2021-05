Finale di Champions League: le formazioni di Manchester City e Chelsea

Tra poco più di un ora allo Stadio Do drago di Oporto andrà in scena l’ultimo atto della Champions League 2020-2021: alle ore 21 il Manchester City di Guardiola affronterà il Chelsea di Tuchel in una finale tutta inglese. Per i Citizens si tratta della prima finale di Champions in assoluto. I Blues invece si ripresentano in finale a nove anno dall’ultima volta: nel 2012 contro il Bayern fu vittoria ai rigori, e in panchina c’era Di Matteo. Pochi minuti fa sono state rese noti gli undici titolari delle due squadre: l’ex esterno della Fiorentina Marcos Alonso partirà dalla panchina, Tuchel gli preferisce Chilwell.

Ecco le due formazioni ufficiali:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Gündogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Mahrez, Foden e Sterling. All. Guardiola

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Chilwell, Kanté, Jorginho; Mount, Havertz e Werner.