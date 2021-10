Finalmente Castrovilli: Italiano può sorridere

È stata davvero una bella domenica per la Fiorentina, tornata a vincere dopo le due sconfitte di fila contro Napoli e Venezia. Le buone notizie per Vincenzo Italiano arrivano anche da Gaetano Castrovilli, tornato in campo a distanza di più di un mese dalla partita contro il Genoa. Nel corso del primo tempo a Marassi, il centrocampista viola era stato costretto ad uscire dal campo a causa di un brutto scontro con il palo della porta genoana.

Da lì è cominciato un lungo periodo di riposo, terminata con l’ingresso in campo nella ripresa. La forma dei giorni migliori è ancora lontana, ma Castrovilli è sulla strada giusta per tornare ad essere quella mezzala di qualità che tanto manca alla Fiorentina.