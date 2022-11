Finalmente, cinismo! Anche se contro il modesto Riga, i passi in avanti si vedono

Finalmente, cinismo! E’ quello che sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, riflettendo su come la Fiorentina stia trovando feeling con il gol molto meglio in relazione alle azioni create. All’andata al Franchi, sempre contro il Riga, erano servite 30 conclusioni per trovare la via del gol, mentre in Lettonia già al primo tentativo dopo 7 minuti la palla è finita in porta, con Barak che di testa ha realizzato il centesimo sigillo della gestione Italiano in viola.

Alle altre due realizzazioni hanno pensato Cabral, alla sua seconda rete consecutiva, e Saponara, con un tiro splendido. Uno 0-3 che ha chiuso la partita in praticamente 45 minuti più 2 di recupero. Nella prima frazione un possesso palla del 78%, che finalmente ha visto dare i suoi frutti anche in zona realizzativa.

Era il Riga, certo. Ma vista l’andata, è già un passo avanti.