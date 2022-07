Finalmente Dodò! Nelle prossime ore il suo sbarco (con tanto di firma sul contratto) a Firenze

L’affare è fatto da tempo: accordo col giocatore e anche col club di provenienza ci sono ormai da giorni. Mancava soltanto la messa in nero su bianco, che dovrebbe arrivare a brevissimo. Secondo il giornalista brasiliano di Ge Globo Felipe Schmidt, infatti, Dodò è previsto nelle prossime ore a Firenze per firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina.

Nella giornata di domani sarà in città per porre la firma sul documento che lo certificherà come calciatore viola fino al 2027. Un contratto lungo, di ben 5 anni, come importante è la cifra che andrà nelle casse dello Shaktar Donetsk, ossia 14 milioni di euro + 4 di bonus. Finalmente, quindi, Dodò domani sarà a Firenze per diventare il nuovo terzino destro della Fiorentina.