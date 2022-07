Finalmente Dodo: primo allenamento con la Fiorentina nel ritiro in Austria

Il terzino brasiliano Dodô, l’ultimo acquisto della Fiorentina in ordine di arrivo, ha svolto il suo primo allenamento in maglia viola con i compagni nella seduta mattutina del ritiro in Austria. Il giocatore arrivato dallo Shakhtar Donetsk ha raggiunto i compagni nella tarda serata di ieri e oggi ha cominciato a lavorare sulla fase atletica.

Difficile che Dodô venga schierato in campo da Italiano, anche a partita in corso, nell’amichevole in programma con il Galatasaray per domenica 31 luglio. Intanto però il giocatore punta a ritrovare una condizione atletica ottimale e affinare il feeling con i compagni.