Finalmente il meritato premio per Bianco. E ora la Fiorentina deve decidere

Un gol desiderato, atteso e cercato. Alessandro Bianco è riuscito finalmente a segnare una rete con la Fiorentina, firmando il momentaneo 2-0 nell’amichevole contro l’Always Ready. Poco importa se la rete è arrivata grazie ad una colossale papera del portiere boliviano, Bianco può festeggiare la meritata segnatura. L’impressione è che il classe 2002 piemontese sappia fare un po’ di tutto in mezzo al campo, dalla costruzione, passando per gli inserimenti senza disdegnare qualche sana mazzata alle caviglie avversarie. Un centrocampista completo, con una struttura fisica non impressionante ma certamente di tutto rispetto.

Complice anche l’assenza di Amrabat, Italiano nella gara contro l’Always Ready ha scelto di collocare davanti alla difesa il giocatore viola. Nel percorso all’interno del settore giovanile della Fiorentina Bianco ha spaziato dal ruolo di centrocampista centrale puro a quello di regista, fino a ricoprire anche la posizione di trequartista. Proprio in quest’ultimo ruolo ha giocato per larghi tratti della sfida precedente contro l’Arezzo, andando più volte vicino alla rete con conclusioni da dentro e fuori area.

Il centrocampista ex Chisola e Torino si sta ritagliando spazio in amichevole dopo gli scampoli in Conference League, ma le sue prospettive restano ancora incerte. Col rientro di tutti i titolari è difficile immaginare che Bianco possa avere molto spazio. Dopo l’interesse estivo del Verona, il ragazzo ed il procuratore Beppe Galli valuteranno nel prossimo mercato il miglior percorso da intraprendere. La Fiorentina ha scelto di estendere in modo sensibile il contratto del giocatore ma il campo per il momento rimane ancora lontano per il versatile centrocampista torinese.