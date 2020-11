Finalmente in gruppo Borja Valero, Pezzella invece lavora ancora a parte. E contro il Parma…

Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, Borja Valero dovrebbe ritornare disponibile per la gara della Fiorentina contro il Parma, visto anche il suo ritorno in gruppo nell’allenamento di questa mattina. Pezzella continua invece a lavorare a parte e potrebbe stringere i denti per esserci, ma la sensazione è quella di non volerlo rischiare.

