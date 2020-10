Finalmente insieme, in attesa di giocate e tagli!

Ci sono stati due momenti in Fiorentina-Padova in cui il popolo viola ha avuto un sussulto: al 32′ del primo tempo quando Callejon ha segnato la sua prima rete a Firenze e al 23′ della ripresa quando è entrato Ribery e Josè si è spostato a destra. Finalmente insieme, per i più al posto giusto. È come uno sguardo al futuro, con un briciolo di ottimismo e la voglia di vederli entrambi “abbuffarsi” di giocate e tagli. Una potenziale situazione di pericolosità che può essere il detonatore perfetto per i giorni che verrano. Ribery e Callejon a Firenze hanno avuto in comune anche la stessa idea di abitazione. O meglio la casa in cui è tornato a vivere da qualche giorno il numero 77 viola, era già stata visionata dal francese che poi ha deciso di rimanere a Bagno a Ripoli, lasciando la famiglia in Germania. Una casa perfetta invece per Callejon accompagnato nell’avventura fiorentina dalla moglie e le tre figlie di cui è un papà modello. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

