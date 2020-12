Finalmente la formazione giusta ma Milenkovic e Caceres a crossare sono un colpo al cuore. Eppure la soluzione è a portata di mano…

Vedendo le formazioni delle ultime partite della Fiorentina, in molti avranno pensato “Finalmente!”. Finalmente i giocatori nei ruoli giusto, finalmente il modulo adatto, finalmente un allenatore che fa le cose semplici. E in effetti Prandelli ha messo in atto ciò che Iachini, e ancora ci chiediamo come fosse possibile, non riusciva a capire.

Tuttavia anche tra le scelte di Prandelli potremmo trovarne una che ci fa sorgere un interrogativo: perché non gioca Lirola? La risposta è semplice: l’allenatore viola teme che schierare contemporaneamente lo spagnolo e Biraghi, entrambi esterni di spinta, sia troppo rischioso. Probabile, tuttavia i fatti lo smentiscono.

Milenkovic contro il Benevento prima e ancora di più Caceres contro Udinese e Milan poi, infatti, hanno dato tutt’altro che garanzie difensive. E soprattutto entrambi si sono spesso e volentieri ritrovati nella trequarti avversaria senza sapere cosa fare, visto che la spinta e il cross non fanno propriamente parte del loro repertorio.

Perché dunque non schierare Lirola, che peggio in difesa non potrebbe fare ma che almeno si troverebbe maggiormente a suo agio nelle azioni offensive? Vedremo se Prandelli ci darà una risposta, magari a partire da lunedì sera contro il Genoa.