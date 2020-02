Finalmente Pol!

Era stato accolto a Firenze come il terzino che mancava da anni. Pagato dal Sassuolo una cifra intorno ai 13 milioni, Pol Lirola nella prima parte di stagione aveva deluso le aspettative con prestazioni molto spesso sotto la sufficienza. Il cambio allenatore sembra avere svoltato completamente l’annata dello spagnolo, che ha inanellato una serie di ottime prestazioni. Dal gol in Coppa Italia contro l’Atalanta alla grande partita contro la Sampdoria, forse la migliore da quando veste la maglia viola. Finalmente si è cominciato a vedere il giocatore che tutti si aspettavano, dotato di gran corsa e buon dribbling come aveva dimostrato con la maglia del Sassuolo. Il girone di ritorno è cominciato davvero bene per il terzino viola, ora serve continuità per convincere fino in fondo.